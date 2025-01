Hulk cita adversários e pede reforços para o Atlético-MG

Com apenas duas contratações até o momento, e que vieram como contrapartida para a saída de Paulinho, o Atlético-MG tem um início de ano discreto no mercado da bola. E isso acendeu o sinal de alerta no capitão do time, Hulk, que apesar de elogiar a equipe, ressaltou a necessidade de o clube reforçar o elenco.

— Eu sempre elogio o nosso grupo, um grupo de grandes jogadores e grandes pessoas também. (Mas) a gente vê que os adversários estão se reforçando, reforçando muito. A gente também tem que ir ao mercado, para fortalecer o nosso grupo ainda mais — declarou Hulk, em entrevista à Galo TV.

Até aqui, o Atlético-MG trouxe apenas os volantes Gabriel Menino e Patrick, que pertenciam ao Palmeiras. Os dois jogadores foram contratados como parte do pagamento pela saída do atacante Paulinho para a equipe paulista. Além de liberar os dois, o Palmeiras desembolsou 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões).

Hulk não fez citação direta a nenhum dos atletas, mas insistiu que o Atlético-MG precisa se reforçar para não repetir o ano de 2024. Na temporada passada, o clube mineiro chegou às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, mas perdeu as duas. De quebra, só fugiu do rebaixamento no Brasileirão na última rodada.

— Tenho certeza que as pessoas responsáveis na diretoria já estão à frente disso, trabalhando para que se busquem mais jogadores com qualidade, dentro e fora de campo, para fortalecer a gente ainda mais — analisou Hulk

Hulk põe como meta melhorar seus números no Atlético-MG

Apesar de ser o jogador mais exaltado pela torcida, e de ter tido os melhores números do elenco em 2024, o atacante Hulk estabeleceu como meta melhorar seu desempenho individual em 2025.

— Minha meta é superar todos os meus números do ano passado. Ele que foi, comparando com os outros anos, o mais abaixo. Quero recuperar essa fome de fazer gol, de dar assistência, e contribuir bastante para o nosso coletivo. E se Deus quiser, é o mais importante, ganhar títulos.

No ano passado, Hulk marcou 19 gols e deu 13 assistências nas 53 partidas que disputou. Foi o pior desempenho dele nas quatro temporadas no clube mineiro. O atacante marcou 36 gols em 2021, 29 em 2022, e 30 em 2023.