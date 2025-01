Cuca sobre acusação na Suíça: ‘Demorei a falar, mas consigo ver meus defeitos’

Apresentado oficialmente como novo técnico do Atlético-MG, Cuca iniciou a entrevista coletiva nesta segunda-feira (13) com um pronunciamento sobre o caso em que foi acusado de estupro de uma menor de idade, na Suíça, em 1987. À época, ele era jogador do Grêmio e foi acusado, junto com outros três jogadores, de manter relações sexuais com uma garota de apenas 13 anos. Ele chegou a ser condenado pela Justiça da Suíça, mas a sentença foi anulada no início do ano passado.

— Eu gostaria de começar essa minha entrevista falando a respeito da minha apresentação lá no Athlético-PR. Eu sei que é um tema que certamente vai vir à tona, e com todo direito. É um tema muito sensível, delicado e muito importante, que é o tema lá do caso da Suíça. Eu quando li aquela carta no Athlético-PR, eu me prontifiquei dentro de mim a tentar ser uma pessoa melhor, a ser um homem melhor e eu confesso para vocês que tenho aprendido muita coisa com muita gente, escutado muita gente, escutado minha família, minha família é quase toda feminina — declarou Cuca.

— Eu, quando demorei tanto tempo para falar daquele tema, e hoje eu abro falando dele, é porque hoje eu consigo falar, eu consigo ver os meus defeitos, eu consigo entender que eu tentava falar do Cuca, explicar o Cuca. E não era isso que a sociedade queria, a sociedade queria saber do tema, da causa, do que eu como homem podia fazer pela causa, pelo tema. Tenho trabalhado incessantemente desde aquele dia em busca de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que entenda mais o tema, não só pelas minhas filhas, pelas minhas netas, pela minha mãe, pela minha irmã, mas pelas mulheres, pelo respeito que as mulheres têm e merecem, pela igualdade que a gente busca e eu estou aliado a isso — acrescentou Cuca.

No Atlético-MG, Cuca busca apagar frustrações de 2024

Cuca chega para substituir o argentino Gabriel Milito e tentar recuperar a autoestima do torcedor do Atlético-MG, que viveu um 2024 de muitas expectativas, mas que acabou terminando em duas grandes frustrações (as derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores) e uma angústia — o quase rebaixamento no Brasileirão, evitado apenas na última rodada.

Antes da entrevista desta segunda-feira, Cuca comandou um treino aberto à imprensa na Cidade do Galo, o CT do clube. O elenco principal do Atlético-MG trabalha no local desde a quarta-feira (9), com foco principalmente em atividades físicas e exames médicos.

Até o momento, o Atlético-MG negociou oito atletas, sendo que a baixa mais importante foi a do atacante Paulinho, que se transferiu para o Palmeiras. Em contrapartida, o clube mineiro trouxe dois atletas: Gabriel Menino e Patrick, ambos envolvidos na negociação com o clube paulista.

Enquanto as contratações não chegam, Cuca trabalha com o que tem à disposição no Atlético-MG. Ele comanda mais um treino em Belo Horizonte nesta terça-feira (14). No dia seguinte, o clube viaja para os Estados Unidos, onde concluirá a pré-temporada.