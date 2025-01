Atlético-MG bate o Botafogo-SP e avança na Copinha

O Atlético-MG avançou na Copa São Paulo de Futebol Junior, a Copinha. Na noite deste domingo (12), em Franca, o Galo venceu o Botafogo-SP por 3 a 1 em partida válida pela segunda fase da competição. Com isso, os mineiros enfrentam o Guarani na terceira fase.

O Botafogo entrou em campo com vantagem por ter tido a melhor campanha na primeira fase. Apesar disso, foi o Atlético-MG que abriu o placar. Logo na primeira oportunidade, aos dois minutos, o camisa 10 Gabriel Pfeiffer veio de trás, recebeu de Pedro Ataíde e marcou o primeiro do Galo na partida.

Aos 14, foi a vez do Botafogo chegar com perigo. Thalles ficou cara a cara com Pedro Cobra, mas desperdiçou em duas oportunidades. Na primeira, chutou em cima do goleiro e, na sequência, colocou por cima do travessão. O Galo respondeu à altura. Em cobrança de falta, Caio Santana espalmou para fora e, na cobrança de escanteio, o Atlético cabeceou fraco. Minutos depois, aos 20, Lucas Inácio, capitão do Botafogo, tentou afastar, mas chutou para dentro do próprio gol, aumentando a vantagem do Galo. Assim permaneceu até o intervalo.

A etapa final iniciou com pressão do Botafogo. Atrás do placar, o time de Ribeirão Preto teve a primeira chance, novamente com Thalles, que desperdiçou. Na sequência foi a vez de Jeampaul, as o lateral chutou forte demais e a bola foi para fora do gol de Pedro Cobra. Aos 13, o Botafogo manteve a pressão e Ruan chegou com perigo, mas, por pouco, errou o alvo.

Depois de tanto pressionar, o Botafogo conseguiu marcar seu primeiro gol na partida, aos 27 minutos. Thalis, que já havia desperdiçado duas oportunidades, recebeu livre e chutou com força, sem chances para Pedro Cobra. E a pressão continuou. O goleiro atleticano foi obrigado a fazer duas grandes defesas e impediu um empate dos paulistas.

O Atlético respondeu. A vantagem já era boa, mas aos 40, aumentou. Em um contra-ataque, João Vilela passa para Índio, que deu uma paulada para o gol e marcou o terceiro gol do Galo na partida. Os seis minutos de acréscimos não foram suficientes para alterar o placar e, assim, o Atlético garantiu a vaga para a terceira fase da Copinha.

Atlético-MG enfrenta o Guarani na 3ª fase

Atlético-MG e Guarani voltam a se enfrentar na Copinha. Na primeira fase, os times estiveram no mesmo grupo. Após as partidas deste domingo, o chaveamento definiu um novo encontro entre o Galo e o Bugre.

Enquanto o Atlético venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, o Guarani garantiu a vaga para a próxima fase ao eliminar o CA Bandeirantes por 3 a 0. As próximas fases do torneio serão decididos em jogos únicos de mata-mata até a grande final, que acontece em 25 de janeiro.