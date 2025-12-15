Rizek responde a declaração de Dorival Júnior após Corinthians x Cruzeiro: 'Bobagem'

O técnico Dorival Júnior criticou o comportamento da imprensa e pediu mais respeito aos técnicos brasileiros, após a classificação do Corinthians para a grande final da Copa do Brasil. A atitude, no entanto, não agradou ao jornalista André Rizek, que respondeu o comandante alvinegro nas redes sociais.

Dorival está a caminho de sua quinta decisão de Copa do Brasil como treinador e pode se tornar o maior campeão da competição, caso conquiste o título contra o Vasco, no próximo domingo (21). Durante a entrevista coletiva, o comandante fez uma longa análise sobre o comportamento da imprensa, depois da vitória sobre o Cruzeiro nos pênaltis.

– Os números para mim são muito importantes. Muito. Quero fazer uma ligação com o que vem acontecendo com os profissionais na minha área há algum tempo no nosso país. Estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos e todos os sentidos. Mais uma vez finalizamos o ano tendo o Filipe Luís campeão da Libertadores e Brasileiro e no mínimo um treinador brasileiro nas finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil – declarou.

– Que nos respeitem um pouco mais. Que os treinadores sejam um pouco mais observados, analisados, porque temos capacidade, qualidades, como os profissionais que aqui estão. Não quero que façam comparação em sentido nenhum, tenho respeito por todos os profissionais de fora que estão no nosso país, acho a integração muito importante, mas espero um respeito um pouco maior da imprensa brasileira de modo geral – acrescentou.

Na visão de André Rizek, a atitude do treinador do Corinthians foi uma tremenda bobagem. O jornalista explicou que quando se critica o trabalho de um treinador, ninguém está generalizando o trabalho de todos os treinadores brasileiros. Confira abaixo.

Corinthians volta a final da Copa do Brasil

O Corinthians encara o Vasco na final da Copa do Brasil. A equipe carioca eliminou o Fluminense nos pênaltis e decide em casa a competição. O jogo de ida será na próxima quarta-feira (17), na Neo Química. Já a partida de volta será no domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

