Galvão detona camisa vermelha do Brasil e pede intervenção de Romário: ‘Crime’

A camisa reserva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será predominantemente vermelha. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou, no ano passado, o modelo a ser utilizado no Mundial sediado por Estados Unidos, México e Canadá. Galvão Bueno detonou o novo uniforme e pediu intervenção de Romário.

- A Seleção Brasileira e a história do futebol brasileiro — ela é muito séria, muito rica. De grandes conquistas, de alguns momentos difíceis, mas de grandes conquistas. Apareceu alguém pra cometer aquilo que eu digo ser um crime. Saiu a notícia de que a fornecedora de camisas da Seleção, com acordo com a CBF, pra Copa do Mundo de 26… a camisa azul vai deixar de existir. E vai ter uma camisa vermelha. O que tem isso a ver com a história? Isso é uma ofensa sem tamanho à história do futebol brasileiro. Eu tô muitíssimo na bronca - disse Galvão.

Esta será a primeira vez na história que o Brasil terá uniforme fora das cores amarelo, azul ou branca em uma Copa. A informação foi divulgada pelo site especializado Footy Headlines e confirmada por apuração do Lance!.

Além do vermelho, a camisa da Seleção terá também detalhes em preto, que se misturam com a cor predominante. Outra novidade é o logo da Jordan - linha Nike em parceria com a lenda do basquete Michael Jordan - no lugar do símbolo da fornecedora.

O Lance! apurou também que o uniforme teria escudo no centro no peito, como o atual modelo. A CBF afirmou que não confirma a informação da camisa vermelha, enquanto a Nike não quis comentar o assunto.

Galvão Bueno chegou a pedir intervenção de Romário na produção das novas camisas, por conta da posição política do ex-jogador. A fala veio após Casagrande apontar que a mudança deveria ser aprovada pelo povo.

Lançamento da camisa vermelha do Brasil

O uniforme principal do Brasil para a Copa do Mundo, por sua vez, manterá o tradicional amarelo como cor principal. Segundo o portal "Ge", o lançamento das camisas para o Mundial acontecerá em março do próximo ano, na última Data Fifa antes da convocação para o torneio disputado na América do Norte (Estados Unidos, México e Cadaná).