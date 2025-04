Ex-jogador prevê boa relação entre Ancelotti e Neymar na Seleção

Carlo Ancelotti ainda nem foi anunciado oficialmente pela CBF como o novo técnico da Seleção Brasileira. Porém, a possível chegada do italiano já é motivo para previsões. Durante o programa 'Resenha da Rodada', da ESPN, o ex-jogador Amoroso, acredita numa boa relação entre o treinador e Neymar. Segundo ele, o camisa 10 deve ser colocado em um "patamar que talvez ele nunca teve".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ele brigar com o Neymar é impossível, pelo contrário, ele vai colocar o Neymar em um patamar que talvez ele nunca teve. E não só os jogadores (vão respeitar ainda mais), lá fora, a seleção vai ser vista de outra maneira com Ancelotti - afirmou Amoroso.

Amoroso e Carlo Ancelotti trabalharam juntos no Milan, em 2006. No clube italiano, não foram campeões juntos, mas, segundo o jogador, o comandante 'preserva o talento' e foi 'multicampeão' por onde passou.

continua após a publicidade

- Sabe o que me convence na chegada do Ancelotti? Ele preserva talento. Com certeza vai resgatar jogador que há muito tempo não jogava com a camisa da seleção brasileira. Eu trabalhei com ele. Acredito muito no trabalho dele na seleção. Onde passou, foi multicampeão -

- Vai ter que ter paciência para entender o que a CBF quer dele. Trabalhou com muitos brasileiros, sabe como lidar com esses jogadores. Acho que ele vai acrescentar e muito à seleção. E não vamos poder reclamar, porque vamos ter o melhor treinador do mundo por muito tempo. Precisa de um estrangeiro? Está aí - completou o ex-jogador.

continua após a publicidade

➡️Hanna Santos sobre relação com Artur Jorge: ‘Virou um amigo’

Ancelotti é prioridade da CBF

O nome de Ancelotti é tratado como prioridade pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que considera o italiano o "sonho" do presidente Ednaldo Rodrigues. As negociações, conduzidas pelo empresário Diego Fernandes, avançaram nas últimas semanas. Fernandes esteve presente em compromissos importantes do Real Madrid, como a semifinal da Champions League contra o Arsenal e a final da Copa do Rei.

A previsão é de que o contrato seja firmado em breve, com duração inferior a quatro anos. Portanto, Ancelotti não estaria garantido no cargo de treinador da Seleção até a Copa do Mundo de 2030. Caso seja mesmo contratado para comandar a Seleção Brasileira, o italiano poderá trazer junto dois auxiliares: o filho, Davide Ancelotti, e Francesco Mauri.