Indicado ao Oscar, Wagner Moura diz se prefere time do coração ou a Seleção

O baiano Wagner Moura concorre ao Oscar 2026 como Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Em entrevista com a comediante Amélia Dimoldenberg, promovida pela organização da premiação, o ator declarou que sua paixão pelo Esporte Clube Vitória supera o sentimento pela seleção nacional de futebol.

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Questionado sobre futebol durante a conversa com Dimoldenberg, Moura expressou publicamente seu vínculo com o time baiano.

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- Sou um grande fã de futebol e torço para um time da minha cidade chamado Vitória. Tenho que dizer que me importo mais com esse time do que com a Seleção Brasileira - revelou o ator.

A declaração ocorreu durante a temporada de premiações do Oscar 2026. O intérprete do "Capitão Nascimento" já havia manifestado sentimento semelhante em 2024, quando recebeu homenagem na CCXP. Na ocasião, definiu o clube como "uma parte fundamental" de sua vida.

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O perfil oficial do Esporte Clube Vitória parabenizou Wagner Moura após a confirmação das indicações ao Oscar. "Toda Nação Rubro-Negra e Brasil estão com você", escreveu o clube em suas redes sociais. A torcida manifesta desejo de que o ator use a camisa do time durante a cerimônia de premiação.

O Agente Secreto conquistou o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro. Wagner Moura levou o prêmio de Melhor Ator em Drama no Globo de Ouro. A obra de Kleber Mendonça Filho colocou o cinema brasileiro novamente em evidência internacional.

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