Arrascaeta usa tecnologia de CR7 para acelerar recuperação e mira Copa do Mundo

O meia Giorgian de Arrascaeta iniciou uma nova etapa em sua recuperação após cirurgia na clavícula direita apostando em tecnologia de ponta. O uruguaio está utilizando equipamentos da AVA CR7, empresa ligada a Cristiano Ronaldo, que tem sede em Três Rios (RJ).

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Neste sábado (2), o CEO Rodrigo Santana acompanhou de perto a utilização do aparelho, que faz parte do protocolo de reabilitação do jogador visando acelerar seu retorno aos gramados e, principalmente, garantir presença na Copa do Mundo.

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Arrascaeta usa tecnologia para acelerar recuperação de lesão na clavícula (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Arrascaeta passou por uma cirurgia bem-sucedida no dia 30 de abril de 2026, após sofrer uma fratura na clavícula direita durante partida contra o Estudiantes. O procedimento incluiu a fixação com placa e parafusos, estratégia comum para proporcionar maior estabilidade óssea e reduzir o tempo de recuperação. O jogador recebeu alta hospitalar no dia seguinte, 1º de maio, e já tem cronograma definido para iniciar a fisioterapia no CT do Flamengo a partir do dia 4 de maio.

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A expectativa inicial do departamento médico é de um período mínimo de seis semanas de recuperação, podendo se estender conforme a resposta do atleta ao tratamento. Nesse contexto, a utilização da tecnologia da AVA CR7 surge como um aliado no tratamento. O equipamento utilizado por Arrascaeta consiste em um sistema de criocompressão inteligente, que combina crioterapia com compressão intermitente ativa. A tecnologia conta com uma central de controle portátil e multifuncional, integrada a envoltórios anatômicos, permitindo uma aplicação segura e personalizada da terapia em baixa temperatura — recurso amplamente utilizado para reduzir inflamações, controlar a dor e acelerar a regeneração de tecidos.

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O próprio Cristiano Ronaldo recorreu ao método durante sua recuperação de uma lesão muscular em abril, enquanto Neymar utilizou a mesma técnica no processo de reabilitação após uma artroscopia no joelho no fim do ano passado.

O foco da Arrascaeta e dos médicos é claro: garantir condições ideais para que o jogador chegue em plenas condições à Copa do Mundo. A seleção do Uruguai está no Grupo H, ao lado de Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde, e estreia no dia 15 de junho, em Miami, justamente contra os sauditas. O cronograma é apertado, mas a evolução clínica nas próximas semanas será determinante para definir a presença do meio-campista no torneio.