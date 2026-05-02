Neymar faz surpresa para Mavie e momento viraliza: 'Pode falar'

O atacante Neymar, do Santos, protagonizou um momento fofo ao lado da filha Mavie na noite da última sexta-feira (1). Através de um vídeo publicado nas redes sociais pela influenciadora Bruna Biancardi, o camisa 10 apareceu fantasiado de mágico em uma dupla com a criança.

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Em pouco mais de três minutos de vídeo, o jogador aparece encenando um número de mágica ao lado da menina dentro de casa. Na legenda, Bruna Biancardi escreveu: "Show de mágica pra vocês com a minha duplinha."

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O vídeo viralizou nas redes sociais. Fãs de Neymar se encantaram com a fofura do momento registrado por Bruna Biancardi.

Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Neymar, disfarçado de mago para sua filha Mavie. Vídeo lindo".

Tradução: "Neymar Júnior disfarçado de mago para se divertir com sua filha Mavie. Lindo".

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Neymar fora do clássico contra o Palmeiras

O Santos divulgou na tarde desta sexta-feira (1º) a lista de relacionados para o clássico contra o Palmeiras, no sábado (2), pela 14ª rodada do Brasileirão. Como esperado, Neymar está fora da partida e será preservado por conta do gramado sintético do Allianz Parque, casa do rival alviverde.

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A decisão de não ter o camisa 10 na partida também leva em conta o planejamento de ter uma sequência intensa até a convocação da Seleção Brasileira, no dia 18 de maio. O Peixe enfrentará o Recoleta-PAR, pela Copa Sul-Americana, e decide vaga na Copa do Brasil contra o Coritiba, além de encarar Bragantino e o próprio Coxa pelo Brasileirão.