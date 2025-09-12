menu hamburguer
Provocação de jogador da Seleção com eliminado da Copa do Brasil viraliza

Semifinalistas da Copa do Brasil foram definidos nesta quinta-feira

Ainda no gramado do Mineirão, após marcar três dos quatro gols que selaram a eliminação do Atlético-MG na Copa do Brasil, Kaio Jorge vestiu uma camisa com um desenho de uma raposa comendo um galo, mascote rival. O jogador do Cruzeiro era dúvida para o clássico até o último momento, mas começou jogando e marcou os dois gols do jogo.

➡️ Neymar vira assunto após quartas de final da Copa do Brasil: ‘Deixa baixo’

- Futebol é isso… Quando a gente foi sorteado para jogar com o Atlético-MG, o Lyanco e o Scarpa acabaram falando um monte de besteiras. Mas futebol é dentro de campo. A gente demonstrou dentro de campo. Quem sabe ano que vem eles não conseguem se classifica - provocou o atacante, que já havia feito um gol no primeiro confronto das quartas da Copa do Brasil.

Na web, a atitude do jogador efervesceu torcedores e outros internautas. Confira a repercussão;

Copa do Brasil 2025: classificados, datas e jogos da semifinal

Nesta quinta-feira (11) foram definidos os próximos classificados para a semifinal da Copa do Brasil 2025. Agora, Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Fluminense disputarão as duas vagas para a final da competição.

Os jogos das semifinais já estão definidos. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam de um lado, enquanto Vasco e Fluminense se enfrentam do outro em um clássico carioca.

Após a mudança da CBF no calendário do futebol brasileiro, as semifinais da Copa do Brasil acontecerão somente em dezembro.

As semifinais serão disputadas nos dias 10 e 14 de dezembro. As finais estão marcadas para o mesmo mês, nos dias 17 e 21. Ainda sem mando de campo definido.

