A chegada de Willian no Grêmio aos 37 anos está dando o que falar. Dentre as personalidades que analisaram a contratação, está o pentacampeão Rivaldo, que destacou que, mesmo com mais de 35 anos, o ponta ainda pode contribuir com a equipe gaúcha.

- Ele é muito experiente e tem qualidade. Claro que não dá para esperar o mesmo ritmo de antes, mas ainda pode render bastante. Hoje temos exemplos de jogadores em alto nível perto dos 40 - afirmou o embaixador da "Betfair" sobre o atacante do Grêmio.

Willian em entrevista coletiva de apresentação no Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Além disso, com menos de 10 jogos para mostrar serviço até a Copa do Mundo, Rivaldo comentou sobre a pressão natural dos atletas que sonham com a convocação, destacando o equilíbrio entre se dedicar aos clubes e evitar lesões.

- É um momento delicado, porque todo jogador sonha com a Copa. Ele tem que dar o máximo no clube, porque são poucos jogos até a convocação final. Claro que existe o cuidado de não se machucar, mas não dá para jogar com medo. A ansiedade até ouvir o nome na lista é grande - ponderou o ex-jogador.

🔵Quando Willian deve estrear pelo Grêmio?

Apresentado na última terça-feira (9), Willian ainda não fará sua estreia pelo Grêmio neste sábado (13), às 16h, quando o Tricolor Gaúcho recebe o Mirassol, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O planejamento é para que ela aconteça no clássico Gre-Nal do próximo dia 21, domingo, às 17h30min, no Beira-Rio, também pelo Brasileirão.

A cautela do Grêmio, de não acelerar o processo para a estreia de Willian, também foi adotada com outros reforços recentes. Isso aconteceu com Balbuena, Carlos Vinícius e, agora, Arthur, que não foi relacionado contra o Flamengo, no último dia 31 de agosto, e fará sua reestreia pelo Tricolor Gaúcho neste sábado (13), contra o Mirassol.