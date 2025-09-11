Sampaoli explica erro em Cruzeiro x Atlético-MG: ‘Hoje não conseguem’
Cabuloso enfrenta o Corinthians na semifinal
Sampaoli estreou no Atlético-MG com uma dura eliminação para o Cruzeiro. O Galo perdeu para o Cabuloso por 2 a 0 na segunda partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), no Mineirão. Após o fim do jogo, na coletiva de imprensa, Sampaoli falou sobre a eliminação.
— Eu acho que nós, como treinadores, podemos tentar organizar uma estrutura, mas precisamos recuperar o rendimento individual dos jogadores que fazem a diferença. Principalmente no último terço, onde falta tranquilidade, a equipe está muito apressada, não está tão calma, inclusive pela situação. É um trabalho que temos, temos que recuperar jogadores que têm muita capacidade, mas que hoje não conseguem colocá-la em prática — disse Sampaoli, que seguiu:
— O time não esteve bem quase o ano inteiro, teve muitos altos e baixos, não esteve como em outros tempos. Na final do ano, teremos que melhorar muito, individualmente e coletivamente, para conseguir dar à equipe o que ela precisa.
Veja os próximos jogos de Cruzeiro e Atlético-MG
Cruzeiro e Atlético-MG voltam a campo agora pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro joga domingo (14), contra o Santos, às 16h, na Arena MRV. A equipe celeste joga somente na segunda-feira (15), encerrando a rodada, contra o Bahia, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 2 X 0 ATLÉTICO-MG
COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL - SEGUNDO JOGO
🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 19h30
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte
🥅 Gols: Kaio Jorge (5'/1°T) e (2'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Wanderson, Matheus Henrique (Cruzeiro), Hulk e Cuello (Atlético-MG)
🟥 Cartão vermelho: Guilherme Arana, aos 45'/2ºT (Atlético)
💸 Renda: R$ 6.487.220,04
🧑🤝🧑 Público presente: 61.584
⚽ ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Christian (Sinisterra) e Matheus Pereira (Eduardo); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Matheus Henrique).
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson, Lyanco, Fausto Vera e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Gabriel Menino (Rony), Alexsander, Igor Gomes (Alan Franco) e Guilherme Arana; Cuello (Reinier) e Hulk.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
🖥️ VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
