Protagonista na Band, Craque Neto recebe proposta de outro canal para 2025

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O apresentador Neto, da Band, recebeu uma proposta para atuar na cobertura do Campeonato Brasileiro em 2025. De acordo com o portal "F5", o ex-jogador é cobiçado pela Amazon Prime Video, que irá transmitir os jogos dos clubes da Liga Forte União no torneio.

Neto é um dos principais alvos da plataforma para reforçar a equipe para a cobertura do torneio. O ex-jogador, inclusive, já teria sido procurado outras duas vezes pela Amazon, mas preferiu seguir na Band, onde apresenta o "Donos da Bola" e o "Apito Final".

Ainda segundo o portal, Neto teria afirmado, mais uma vez, que a Band é a prioridade do ex-jogador. Atualmente, a Amazon conta com nomes carimbados da cobertura esportiva, como os narradores Cléber Machado e Rômulo Mendonça, que comandam jogos da Copa do Brasil.

A Amazon, que não exige exclusividade por Neto, vai transmitir jogos como mandantes de: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Os clubes fazem parte da Liga Forte União.

Proposta da Record por Neto

No início do mês, Neto recusou uma proposta da Record e renovou com a Band. A oferta da concorrente envolvia a participação do apresentador nas transmissões do Campeonato Paulista e do Brasileirão, que também teve os direitos comprados pela emissora de Edir Macedo.

