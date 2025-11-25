menu hamburguer
Fora de Campo

Atlético x Flamengo: torcedores fazem pedido a Filipe Luís na escalação

Equipes se enfrentam na Arena MRV

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
06:10
Filipe Luis e Arrascaeta em Flamengo x Racing (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Filipe Luis e Arrascaeta em Flamengo x Racing (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
A menos de 24 horas do duelo contra o Atlético-MG, e a apenas quatro dias da decisão da Libertadores, a torcida do Flamengo deixou claro o que espera de Filipe Luís. Em enquete realizada no canal Lance! Flamengo no WhatsApp — que reúne mais de 300 mil seguidores — os torcedores pediram, com ampla maioria, que o técnico escale força máxima no confronto pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

📲Siga o canal Lance! Flamengo no Whatasapp e fique por dentro das notícias e votações

O resultado foi categórico: 80,3% dos participantes optaram por "Time titular! Melhor não deixar o Palmeiras encostar." Para esse grupo, a briga pelo título nacional segue viva e não permite margem para riscos, mesmo às vésperas da final continental.

A segunda opção mais votada foi a que defendia uma formação mista, escolhida por 13,7% dos torcedores. Já a alternativa que sugeria poupar completamente a equipe, apostando na vantagem acumulada no Brasileirão e priorizando a Libertadores, recebeu apenas 6,0% dos votos.

continua após a publicidade

Confira o resultado da enquete:

🎯Time titular! Melhor não deixar o Palmeiras encostar. -> 80,3% dos votos
👀Time misto. O título do Brasileirão ainda está disputado… -> 13,7%
😴Pode poupar! Já garantimos distância suficiente. Foco na Liberta! -> 6,0%

Atlético x Flamengo

Com a sua vitória e o empate do Palmeiras, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na classificação (74 a 70), faltando três rodadas para o fim da competição. Ou seja: se o Flamengo vencer sua próxima partida e o Palmeiras perder, o título vai ficar com o clube da Gávea.

continua após a publicidade

Galo vem de vice na Sul-Americana

Após a derrota para o Lanús na final da Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro volta a ser fundamental para a temporada do Galo. A competição nacional é a única maneira do alvinegro conseguir uma vaga para a Libertadores em 2026.

Atlético quer quebrar tabu contra o Flamengo na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Galo quer quebrar tabu contra o Flamengo na Arena MRV (Foto: Pedro Souza/Atlético)

