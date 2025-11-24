O São Paulo atualizou o quadro médico de Ferreirinha nesta segunda-feira (24). Contra o Juventude, no domingo (23), o atacante deixou o gramado da Vila Belmiro com dores na coxa. Na reapresentação do elenco, passou por exames de imagem que identificaram um edema na posterior esquerda.

O Tricolor não costuma divulgar prazos, mas restam apenas quatro rodadas para o fim da temporada. Ferreirinha deve seguir em tratamento no Reffis, o que amplia ainda mais a lista de problemas no departamento médico.

Diante do Juventude, o São Paulo entrou em campo com doze desfalques por lesão, além de Alisson, que estava suspenso. Agora, a equipe volta a jogar na quinta-feira, dia 27, contra o Fluminense. Em reencontro com Luís Zubeldía, a partida será disputada no Maracanã.

Ferreirinha lesionou a posterior da coxa (Foto: CARLOS TORRES/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

São Paulo pode ter 15 desfalques contra o Fluminense

Se o São Paulo não tiver nenhum retorno para encarar o time de Zubeldía, pode ir a campo com 15 desfalques. Com Ferreirinha na lista, dois jogadores já serão baixa por suspensão: Sabino e Rafael. Contra o Juventude, Lucca foi o escolhido para substituir Ferreira. No gol, Young deve ser a escolha.

Números de Ferreira pelo São Paulo:

46 jogos (29 titular)

8 gols

3 assistências

223 minutos para participar de gol

12 grandes chances criadas

1.0 passe decisivo por jogo

1.4 finalizações por jogo (0.5 no gol)

8.1 finalizações para marcar

35% de conversão em grandes chances

2.1 dribles certos por jogo

53% de eficiência nos dribles

1.5 faltas sofridas por jogo

Jogadores no DM do São Paulo:

-Rafael Tolói (lesão muscular no quadril)

- Oscar (síncope vasovagal),

- Lucas (dores no joelho direito)

- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)

- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)

- Rodriguinho (crise de bronquite)

- Luan (lesão no adutor direito)

- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)

- Dinenno (artroscopia o joelho direito)

- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)

- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)

- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)