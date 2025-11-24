Mais uma lesão: São Paulo atualiza quadro médico de Ferreirinha
Jogador foi avaliado nesta segunda-feira
O São Paulo atualizou o quadro médico de Ferreirinha nesta segunda-feira (24). Contra o Juventude, no domingo (23), o atacante deixou o gramado da Vila Belmiro com dores na coxa. Na reapresentação do elenco, passou por exames de imagem que identificaram um edema na posterior esquerda.
O Tricolor não costuma divulgar prazos, mas restam apenas quatro rodadas para o fim da temporada. Ferreirinha deve seguir em tratamento no Reffis, o que amplia ainda mais a lista de problemas no departamento médico.
Diante do Juventude, o São Paulo entrou em campo com doze desfalques por lesão, além de Alisson, que estava suspenso. Agora, a equipe volta a jogar na quinta-feira, dia 27, contra o Fluminense. Em reencontro com Luís Zubeldía, a partida será disputada no Maracanã.
São Paulo pode ter 15 desfalques contra o Fluminense
Se o São Paulo não tiver nenhum retorno para encarar o time de Zubeldía, pode ir a campo com 15 desfalques. Com Ferreirinha na lista, dois jogadores já serão baixa por suspensão: Sabino e Rafael. Contra o Juventude, Lucca foi o escolhido para substituir Ferreira. No gol, Young deve ser a escolha.
Números de Ferreira pelo São Paulo:
46 jogos (29 titular)
8 gols
3 assistências
223 minutos para participar de gol
12 grandes chances criadas
1.0 passe decisivo por jogo
1.4 finalizações por jogo (0.5 no gol)
8.1 finalizações para marcar
35% de conversão em grandes chances
2.1 dribles certos por jogo
53% de eficiência nos dribles
1.5 faltas sofridas por jogo
Jogadores no DM do São Paulo:
-Rafael Tolói (lesão muscular no quadril)
- Oscar (síncope vasovagal),
- Lucas (dores no joelho direito)
- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)
- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)
- Rodriguinho (crise de bronquite)
- Luan (lesão no adutor direito)
- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)
- Dinenno (artroscopia o joelho direito)
- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)
- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)
- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)
