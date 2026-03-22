Primeira escalação de Cuca pelo Santos repercute: 'Alguma coisa'

Contratado pelo Santos para substituir o argentino Juan Pablo Vojvoda, Cuca lançou sua primeira escalação em seu retorno ao Peixe. O Alvinegro visita o Cruzeiro, no Mineirão, pela oitava rodada do Brasileirão 2026. Confira qual foi a reação dos torcedores com o time escalado pelo treinador.

continua após a publicidade

+ Cuca revela conversa com elenco e promete dar chance para atletas ofuscados no Santos

Veja como reagiram os torcedores santistas:

Cuca em sua coletiva de apresentação no Santos (Foto: Reprodução/SantosFC/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Sem Neymar, Santos busca novos protagonistas para tentar vencer o Cruzeiro no Mineirão

Texto de Juliana Yamaoka

Sem Neymar e Gabriel Barbosa, principais estrelas da equipe ao lado de Gabriel Brazão, o Santos tem a difícil missão de buscar a primeira vitória longe de seus domínios no Campeonato Brasileiro.

🤑 Aposte em jogos pelo Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Neste domingo (22), o Peixe encara o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h (de Brasília), pela 8ª rodada da competição.

A partida marcará a estreia do técnico Cuca no comando do Peixe. Ele chegou para substituir Juan Pablo Vojvoda, demitido após a derrota do Alvinegro Praiano para o Internacional na última rodada.

continua após a publicidade

O Santos não terá Neymar à disposição, já que o jogador será poupado devido ao risco de lesão pelo alto volume de jogos e, por isso, realiza um controle de carga. Gabriel Barbosa, que acumula sete gols em 12 partidas, está emprestado pela Raposa ao Peixe e não atua por questões contratuais.

Em meio à reformulação com a chegada de Cuca, o Peixe busca afastar a pressão fora de campo por resultados. Após ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Novorizontino, o time não engrenou no Brasileirão e não vence há três partidas.

continua após a publicidade

Até aqui, soma apenas uma vitória, contra o Vasco, na Vila Belmiro, em sete jogos disputados na competição. Resultados que culminaram na demissão de Juan Pablo Vojvoda, que acabou sendo o escolhido pela diretoria como forma de amenizar as divergências com a torcida santista.