Brasileirão: IA crava resultado de Cruzeiro x Santos

Cruzeiro e Santos duelam no Mineirão, neste domingo (22), às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileirão. O Lance! consultou o Chat GPT, ferramenta de inteligência artificial, que cravou que o Cabuloso sairá com os três pontos e conquistará sua primeira vitória no torneio.

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De acordo com a plataforma, um dos fatores determinantes para que o Cruzeiro vença a partida é a ausência de Neymar na equipe do litoral de São Paulo. Na coletiva de imprensa de apresentação de Cuca, novo treinador do Santos, o técnico confirmou que o camisa 10 não jogará contra o Cabuloso. De acordo com ele, o jogador precisa realizar um controle de carga.

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Atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, em jogo contra o Santos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Onde assistir Cruzeiro x Santos

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e da Globo (TV aberta). Clique para assistir no Premiere.

A Raposa ainda não venceu nesta edição do Campeonato Brasileiro. A equipe soma apenas três pontos, com três empates e cinco derrotas, com a pior defesa, com 16 gols sofridos. Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR.

Para o duelo, o Cabuloso terá alguns retornos importantes. Gerson, baixa contra o Furacão, treinou normalmente na sexta-feira e será opção para Wesley Carvalho. Outro possível retorno é o de Kaio Jorge, que se recuperou de um trauma no pé e evoluiu durante a semana.

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Enquanto isso, o Santos está na 16ª posição, com apenas seis pontos, com uma vitória, três empates e três derrotas. Na última rodada, o Peixe perdeu dentro de casa para o Internacional, por 2 a 1, derrota que culminou na saída de Juan Pablo Vojvoda.

Rapidamente, o Alvinegro contratou o técnico Cuca, que teve duas sessões de treinamento. Para o duelo, entretanto, o treinador não poderá contar com Gabigol, emprestado pelo Cruzeiro.