Postagem do Flamengo faz torcedores especularem sobre novo reforço: ‘Será’

Torcedores do Flamengo se animaram após uma nova postagem do clube nas redes sociais. Na noite do último sábado (2), o perfil oficial do Rubro-Negro compartilhou uma imagem de um rostinho feliz. O fato fez parte da torcida especular sobre uma possível chegada do goleiro Ederson, do Manchester City.

A base da especulação está em uma tatuagem do arqueiro do clube inglês. O brasileiro tem o mesmo rostinho feliz, compartilhado pelo Flamengo, no pescoço. Vale destacar, que na publicação do Rubro-Negro tinha a seguinte frase: "Contratar é contagiante".

O fato animou os torcedores do clube. Nas redes sociais, parte da torcida especulou sobre a chegada de um novo reforço. A contratação mais pedida após a publicação foi a de Ederson. Veja a repercussão abaixo:

Reforços do Flamengo

Na atual janela de transferências, a diretoria do clube carioca já fechou com cinco novos jogadores. Foram eles: Jorginho, Samuel Lino, Jorge Carrascal, Emerson Royal e Saúl. O último a ser anunciado foi o meia colombiano, que chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira (30).

Apesar do número grande de reforços para o restante da temporada, a publicação recente do Flamengo indicou que mais jogadores podem estar chegando ao clube. Até o momento, não há nenhuma informação de negociação com o goleiro Ederson ou outro atleta.

