Botafogo chama atenção para aumento de violência doméstica em dias de jogo

No agosto Lilás, mês de conscientização da violência doméstica, o Botafogo lançou a campanha de conscientização "Números Quebrados" sobre o assunto. Nas redes sociais, o clube chamou atenção para dados de uma pesquisa que mostram que a violência doméstica pode aumentar 38% em dias de jogos de futebol. O carioca usará um uniforme modificado no jogo deste domingo (3), às 16h, contra o Cruzeiro, para trazer visibilidade para a causa.

O Botafogo lançou, na manhã deste domingo (3), uma campanha contra a violência doméstica com o slogan "Os números não mentem. E ossos quebrados também não." Uma das ações da campanha será realizada durante o jogo do brasileirão contra o Cruzeiro.

Para a partida, o clube redesenhou os números nos uniformes dos jogadores com base em radiografias de ossos fraturados por agressões. O Botafogo diz que a campanha tem o intuito de trazer conscientização e visibilidade para a causa, que possui dados alarmantes.

Em uma das postagens no Instagram do clube, o Botafogo mostrou dados de uma pesquisa realizada pela Universidade de Lancaster, da Inglaterra, que mostram que a violência doméstica aumenta quando há jogos de futebol.

O estudo, que analisou os índices de violência doméstica durante três Copas do Mundo (2002, 2006 e 2010), mostrou que, quando a seleção inglesa venceu ou empatou, os casos de violência doméstica no país cresceram em 26%. Entretanto, nos dias de derrota, o crime saltou para 38%.

No Brasil, uma pesquisa realizada com dados locais entre 2019 e 2022 mostrou que o mesmo acontece no país. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em pesquisa conjunta com Instituto Avon, evidenciaram que, em dias de jogos de futebol, as agressões físicas às mulheres aumentam aproximadamente 21%, podendo chegar a 26% quando a partida ocorre na mesma cidade do agressor.

Da mesma forma, as ameaças nessa ocasião aumentam quase 24%. Ainda segundo os dados, o crime não aumenta devido ao esporte, mas tem relação com o aumento do consumo de álcool, mudanças de humor (como frustração) e cultura do machismo.

Confira imagens dos uniformes modificados

Botafogo modifica uniforme para campanha contra violência doméstica. (Foto: Vítor Silva /BFR)

Botafogo modifica uniforme para campanha contra violência doméstica. (Foto: Vítor Silva/ BFR)

Com uniforme alternativo, Botafogo entra em campo contra o Cruzeiro neste domingo (3)

Botafogo e Cruzeiro fazem neste domingo (3) um dos principais jogos da 18ª rodada do Brasileirão. O time carioca recebe os mineiros no Estádio Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília) com chances de ingressar no G-4. O Cruzeiro, por sua vez, tenta retomar a liderança da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CRUZEIRO

18ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 3 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos (RJ);

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE).