Torcedores do Botafogo não perdoam erro de titular contra o Cruzeiro: ‘Não se ajuda’

O Cruzeiro saiu na frente do confronto contra o Botafogo, deste domingo (3), no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. O gol do clube celeste originou após um erro na saída de bola do goleiro John, que recebeu críticas de parte dos torcedores do alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, parte da torcida do Glorioso não perdoou a falha do arqueiro. Torcedores lembraram de uma declaração recente do goleiro, que afirmou que gostaria de sair do clube para atuar na Premier League. Um dos clubes interessados é o West Ham, que ainda não conseguiu chegar a um acordo com a diretoria do time carioca.

O fato somado ao erro no confronto contra o Cruzeiro repercutiu nas redes sociais. Vale destacar, que além da repercussão negativa nas redes sociais, o goleiro chegou a ser vaiado no Nilton Santos após o lance.

continua após a publicidade

O gol do time celeste foi marcado por Cristian. A jogada se originou após um erro de John, que errou uma saída de bola. Com a posse, a equipe do técnico Leonardo Jardim rodou a bola e fez ela chegar no camisa 88, que finalizou livre na área.