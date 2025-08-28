Postagem de Lucas Paquetá agita torcedores do Flamengo: ‘Bem-vindo’

O meio campista Lucas Paquetá e o Flamengo tem uma relação de amor conhecida, e uma postagem do craque nas redes sociais agitou os torcedores nesta quinta-feira (28). Revelado no Ninho do Urubu, o jogador do West Ham nunca escondeu o amor pelo Rubro-Negro.

Lucas Paquetá subiu aos profissionais do Flamengo em 2017 e conquistou apenas um título carioca pelo clube. Ele saiu no final de 2018 e não participou do time histórico comandado por Jorge Jesus que conquistou Libertadores e Brasileirão.

No Flamengo, Paquetá conquistou os torcedores por sua qualidade técnica, pelas dancinhas, mas principalmente por ser um rubro-negro como eles. Absolvido de uma acusação de manipulação de resultados na Inglaterra, o meia voltou a atuar pela Premier League e foi convocado para os últimos jogos das eliminatórias da Seleção Brasileira.

Nesta quarta-feira (28), uma postagem do jogador no X deu indícios aos torcedores de que Lucas Paquetá e Flamengo poderiam reviver uma história de amor em breve. Ele postou a letra de um famoso pagode do grupo Clareou.

- De onde eu venho todo mundo sabe como é🎶- publicou Lucas Paquetá, ex-Flamengo.

Lucas Paquetá no Flamengo em 2018 (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Veja postagem de Lucas Paquetá e reação de torcedores do Flamengo

Paquetá tem início mais goleador desde que chegou na Europa

Convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, Lucas Paquetá, ex-Flamengo, tem o início mais goleador desde que chegou na Europa. Em três partidas, o camisa 10 do West Ham marcou dois gols e vem provando ser peça chave na equipe de Graham Potter.

Na pré-temporada, Paquetá já demonstrava uma maior aptidão ofensiva, tendo balançado as redes nos amistosos contra Grasshopper e Everton. Mas a confiança do brasileiro segue alta no início da temporada após se ver livre das acusações feitas pela FA relacionadas a um suposto envolvimento em manipulação de resultados.

Em 2024/2025, Paquetá sofreu com as investigações que ocorriam fora das quatro linhas, o que afetou sua cabeça e seu desempenho em campo. Com isso, o meia do West Ham marcou apenas cinco gols em 36 jogos na última temporada e não contribuiu com assistências, tendo feito seu pior ano desde que chegou na Inglaterra.

Apesar do bom momento pessoal de Paquetá, o West Ham não faz um bom início de temporada. Além das duas derrotas no início da Premier League, os Hammers foram eliminados da Copa da Liga Inglesa após perderem de virada para o Wolverhampton por 3 a 2, no Molineux. No domingo (31), a equipe visita o Nottingham Forest, pelo Campeonato Inglês.