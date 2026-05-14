Veja gols em Confiança 0 x 2 Grêmio: Braithwaite marca duas vezes

O Grêmio abriu o placar diante do Confiança, nesta quinta-feira (14), na Arena Batistão, em Aracaju. Na ida, o time gaúcho venceu por 2 a 0. No primeiro tempo, já no inicio da partida o Braithwaite abriu o placar, e ampliou o placar agregado.

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Quando o cronometro marcava os 13 minutos da primeira etapa, Amuzu pega a sobra dentro da área, dribla o marcador e é derrubado. A arbitragem marca pênalti para o Grêmio. O Centroavante bateu firme, no meio do gol, para abrir o placar no Batistão.

Veja o gol:

O segundo gol do atacante surgiu quando aproveitou o cruzamento de Willian e, da marca penal, finaliza de cabeça, para o chão, sem chances para o goleiro.

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Veja o segundo gol:

Como chegam os times?

O Grêmio vem de derrota para o Flamengo 1 a 0 em casa, pelo Brasileirão. A partida interrompeu sequência de cinco partidas sem perder e fez o time sair de campo vaiado devido ao amplo domínio Rubro-Negro. O resultado colocou o Grêmio no Z-4, na 17ª colocação. Confirmar a vaga às oitavas da Copa do Brasil é visto no clube como fundamental a pressão da torcida sobre o técnico Luís Castro não aumentar.

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Luís Castro, técnico do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Confiança chega em um momento ruim e tentando recalcular a rota da temporada. A derrota para o Ituano no último fim de semana deixou o clube na 18ª posição da Série C, com cinco derrotas em seis jogos, e provocou a saída do técnico Cláudio Caçapa. O Dragão vem de seis jogos sem vencer em todas as competições e, em meio à disputa da terceira divisão nacional, busca um resultado em casa na Copa do Brasil.

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