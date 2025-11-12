Seleção Brasileira de Nanismo faz arrecadação para disputa de Copa no Paraguai

A Seleção Brasileira de Nanismo disputa a Copa América da modalidade a partir do dia 22 de novembro, no Paraguai. Nas redes sociais, o fisioterapeuta da equipe, Renato de Paula, publicou um vídeo de arrecadação para ajudar alguns atletas que não tem condições de realizar a viagem. Os números de conta e chave pix para doações estão no vídeo acima.

- É na hora da angústia que encontramos os verdadeiros amigos. A Seleção Brasileira de Futebol de Nanismo viaja entre 22 e 30 de novembro, mas muitos atletas não têm condições de ir. Sou fisioterapeuta e voluntário da Seleção, e acredito que você também pode fazer parte disso, mesmo sem viajar. Sua ajuda coloca o Brasil e a inclusão em campo - escreveu Renato.

Veja a convocação da Seleção para a disputa do torneio: