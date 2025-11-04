Portal fechado: Arrascaeta 'quebra maldição' e anima torcedores do Flamengo

Com o golaço de falta marcado por Arrascaeta na vitória do Flamengo sobre o Sport no Maracanã, a torcida rubro-negra reacendeu o debate sobre o "portal". Os flamenguistas costumam brincar que gols de falta marcados pelo Flamengo "abrem portais" que trazem uma maré de azar para o time Rubro-Negro.

Como acreditam os torcedores rubro-negros, os gols em cobranças de falta abrem portais que geram ciclos de resultados ruins para o time. Confira alguns exemplos:

Exemplos de marés de azar após gols de falta do Flamengo

Segundo os torcedores, o primeiro gol a dar início a 'assombração' foi marcado por Andreas Pereira, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro - a partida ocorreu em outubro de 2021. Quis o destino que na final da Libertadores, o próprio Andreas protagonizasse o fatídico lance que deu o título continental ao Palmeiras.

Após outro gol de falta marcado por Arrascaeta, na partida contra o Atlético-MG em 2023, o Flamengo enfrentou uma maré de polêmicas extra-campo. Foi quando o ex-preparador físico de Jorge Sampaoli, Pablo Fernández, agrediu o atacante Pedro.

Portal está aberto ou fechado? Confira os últimos gols de falta

Andreas Pereira abriu o portal -> Brasileiro 2021 (Flamengo 3x1 Juventude)

Arrascaeta fecha o portal -> Carioca 2022 (Flamengo 5x0 Nova Iguaçu)

Arrascaeta abre novamente -> Brasileiro 2023 (Atlético-MG 1x2 Flamengo)

Léo Pereira fecha -> Carioca 2024 (Flamengo 3x0 Madureira)

De la Cruz abre -> Brasileiro 2024 (Atlético-GO 1x2 Flamengo )

David Luiz fecha -> Brasileiro 2024 (Cruzeiro 0x1 Flamengo)

De la Cruz abre -> Libertadores 2025 (Flamengo 1x2 Central Córdoba)

Arrascaeta fechou novamente o portal neste sábado (2/11/2025) -> Brasileiro 2025 (Flamengo 3x0 Sport)

Outras superstições da torcida do Flamengo

O "amaldiçoado" aniversário de Filipe Luís

A primeira delas é em relação aniversário de Filipe Luís. Desde que chegou ao time carioca, em 2019, o lateral coleciona uma série de resultados ruins em jogos próximos ao dia do seu aniversário. Filipe completou 38 anos último dia 10 de agosto.

A saga se inicia na estreia do lateral como jogador do Flamengo, no dia 4 de agosto, contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Filipe foi titular e teve um desempenho individual ruim, no jogo que terminou com um triunfo do Bahia por 3x0.

Em 9 de agosto de 2020, o Flamengo entrou em campo contra o Atlético-MG e a partida terminou em 1x0 para a equipe mineira, com gol contra de Filipe Luís.

No ano seguinte, foi o pior resultado desde a abertura do "portal". Em confronto contra o Internacional pelo Brasileirão, o Rubro-Negro sofreu um incrível 4x0 diante de um Maracanã lotado.

A mais recente é talvez a mais dolorida para a torcida rubro-negra. No dia 10 de agosto de 2023, o Flamengo sofreu uma virada do Olímpia na Libertadores. Individualmente, o experiente lateral teve um desempenho bem abaixo do que se acostumou a ver dele.