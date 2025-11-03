Jornalista rasga elogios a jogador criticado no Flamengo: 'Raríssimo'

O Flamengo venceu o Sport por 3 a 0, no último sábado (1°), e se manteve na cola do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O jornalista Eugenio Leal rasgou elogios a um jogador que vem sendo contestado no Rubro-Negro.

Durante o programa "Linha de Passe", da ESPN, Eugenio destacou a atuação de Samuel Lino em Flamengo x Sport. O atacante deu uma bela assistência para um dos gols de Bruno Henrique na vitória.

- É um jogador de muita qualidade técnica. Tem uma capacidade de fabricar espaço, driblar em espaços curtos do campo, que é raríssimo. O futebol ensina a gente. São etapas, processos, tem o amadurecimento do jogador. A compreensão da leitura do time. Não tenho dúvidas de que ele é um jogador que vai contribuir muito mais pro Flamengo - analisou Eugênio Leal.

Samuel Lino celebrando gol. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O atacante Samuel Lino falou sobre a vindoura final da Libertadores, a ser disputada entre Flamengo e Palmeiras, no dia 29 de novembro. Em entrevista na zona mista, o atleta elogiou a equipe e o comando de Abel Ferreira, afirmando que será uma partida muito difícil, mas que o rubro-negro foca, agora, no Brasileirão, antes de voltar as atenções à "revanche" na busca do tetracampeonato do Flamengo.

Na saída do Maracanã – após a vitória do Flamengo por 3 a 0, em cima do Sport –, Samuel Lino respondeu a perguntas de jornalistas sobre o último desafio pela Libertadores 2025 que, segundo ele, será "uma das maiores finais dos últimos tempos":

— A equipe do Palmeiras é uma equipe muito forte. [O Abel Ferreira] é um treinador que trabalha bem a sua equipe e tem o seu modelo de jogo muito bem fincado no time deles. Vai ser um jogo difícil. Para mim, uma das maiores finais dos últimos tempos da Libertadores. A gente vai trabalhar esse tempo no Brasileiro, pensando só no Brasileiro, depois vamos pensar na Libertadores. Vai ser um grande jogo e revanche, essas coisas, vamos ver depois — finalizou Lino, atacante do Flamengo.