Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, reagiu com um sorriso após defender tentativa de gol do meio-campo feita pelo meia Nenê, do Juventude, durante partida do Campeonato Brasileiro. A defesa sem dificuldades, seguida da expressão facial do arqueiro palmeirense, ganhou destaque nas redes sociais. O momento foi registrado pelas câmeras de transmissão e rapidamente se espalhou entre os torcedores nas plataformas digitais.

O lance ocorreu neste domingo (2), durante a vitória da equipe de Abel em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão, disputada no Alfredo Jaconi.

Carlos Miguel assume protagonismo no Palmeiras

✍️Texto de Vitor Palhares, setorista do Palmeiras no Lance!

O Palmeiras reformulou o elenco para a temporada e contratou mais de dez reforços ao custo de aproximadamente R$ 700 milhões. Entre as novidades, Carlos Miguel chegou para ser sombra do titular Weverton.

Com a lesão do goleiro, Carlos Miguel recebeu sua primeira sequência na equipe, mas iniciou sua trajetória com duas derrotas e seis gols sofridos nas duas primeiras partidas. Na sequência, no entanto, engatou três jogos sem levar gols e foi o principal destaque na vitória no Sul do país, defendendo 10 chutes adversários.

Carlos Miguel seguirá na meta alviverde nas próximas semanas e intensifica a disputa com Weverton pela titularidade. Na reta final da temporada, o Palmeiras terá oito partidas pelo Brasileirão, além da decisão da Libertadores contra o Flamengo.

Carlos Miguel durante Juventude x Palmeiras (Foto: Luiz Erbes/AGIF/Gazeta Press)

Weverton é peça de liderança

Lesionado, com uma fissura na mão direita, os números mostram o quanto Weverton é peça importante de Abel Ferreira, já que esteve em campo em 58 dos 62 jogos disputados nesta temporada.