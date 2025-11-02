Após polêmicas em Internacional x Atlético-MG, Jorge Sampaoli perde a cabeça
Equipes empatam em 0 x 0, em jogo marcado por polêmicas
Por excesso de reclamação, Jorge Sampaoli levou o vermelho no final do primeiro tempo entre Internacional e Atlético-MG. A partida, disputada no Beira-Rio, e comandada pelo árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) foi marcada por diversas polêmicas de arbitragem, com direito a três intervenções do VAR. As polêmicas vieram acompanhadas de muita reclamação por parte dos jogadores e das comissões técnicas.
Polêmicas de arbitragem em Internacional x Atlético-MG
🟥 EXPULSÃO: Vitor Hugo, do Atlético-MG, foi expulso por falta dura em Borré, do Internacional, após revisão recomendada pelo VAR.
❌PÊNALTI + PÊNALTI ANULADO: Rony sofreu um contato pelas costas de Bernabéi e o árbitro considerou a falta um pênalti. Depois de checar o vídeo, o juiz anulou sua decisão. Revendo o lance, ele não viu intensidade no toque de Bernabéi.
🟥 EXPULSÃO: Por excesso de reclamação, Jorge Sampaoli levou o vermelho direto do árbitro.
❌EXPULSÃO + EXPULSÃO ANULADA: Alan Patrick (Internacional) disputou com Júnior Alonso (Atlético-MG) subindo um pouco o pé na hora do contato. O juiz, que havia aplicado o vermelho direto para o camisa 10 voltou na sua decisão após revisão sugerida pelo árbitro de vídeo. Alex Stefano viu que Alan atinge com o peito do pé e não solando o tornozelo de Jr. Alonso.
Resultado final:
Tudo igual no Beira-Rio! Internacional e Atlético-MG ficaram apenas no 0 a 0 pela trigésima primeira rodada do Brasileirão Série A!
