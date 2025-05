Corinthians tem mudanças na escalação para enfrentar o Novorizontino

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Novorizontino, válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Dorival Júnior promoveu mudanças na equipe que entrará em campo na decisão.

O técnico mantém a estratégia de alternar os titulares entre os jogos do Corinthians e segue sem repetir uma escalação. Ao todo, o técnico tem quatro desfalques para a partida: Memphis, que se recupera de uma entorse no tornozelo; Matheuzinho, por um edema na coxa; Gustavo Henrique, em tratamento de uma cirurgia de hérnia; e Rodrigo Garro, em fase final da reabilitação de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Em relação à vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Santos, no último domingo (18), Dorival Júnior promoveu a entrada de Raniele no lugar de José Martínez. O treinador manteve Félix Torres na lateral-direita, e Léo Maná inicia o confronto no banco de reservas.

O Corinthians inicia o duelo com: Hugo Souza; Félix Torres; André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, Raniele, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

Treinado por Umberto Louzer, o Novorizontino inicia o jogo: Airton Michellon; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Fabio Matheus; Jean Irmen, Willian Farias e Matheus Frizzo; Marlon, Waguininho e Nathan Fogaça

Corinthians está escalado para o duelo contra o Novorizontino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Decisão

O Timão venceu o duelo de ida por 1 a 0, em Novo Horizonte, com gol de Héctor Hernández. O resultado positivo trouxe uma vantagem para o Corinthians. Em caso de empate na Neo Química Arena, o clube alvinegro avança para as oitavas de final.

Caso vença por uma vantagem de um gol de diferença, o Novorizontino leva a decisão para as penalidades. Para se classificar direto, precisa vencer por um placar elástico na Neo Química Arena.