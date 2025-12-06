Escalação do Flamengo contra o Mirassol repercute: 'Resenha'

O Flamengo está escalado para o compromisso contra o Mirassol, deste sábado (6), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, a equipe rubro-negra irá entrar com um time alternativo, mesclando jovens promissores das categorias de base e jogadores pouco aproveitados por Filipe Luís no time principal.

Sem a maioria do elenco principal, que embarcou nesta tarde para o Catar, onde disputará a Copa Intercontinental, o Rubro-Negro vai a campo da seguinte forma: Dyogo Alves; no gol, Daniel Sales, João Victor, Iago e Jhonny; no setor defensivo, Pablo, Douglas, Evertton Araújo; no meio, Michael, Guilherme e Wallace Yan; no ataque.

Quem estará no comando da equipe será o Bruno Pivetti, técnico do sub-20 do Flamengo. O cenário de mudanças repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo:

A viagem do Flamengo rumo ao Catar

O Flamengo iniciou neste sábado (6) a aventura em busca do título da Copa Intercontinental. O elenco se reapresentou no CT Ninho do Urubu nesta manhã, após dois dias de folga, e embarcou rumo a Doha, no Catar, nesta tarde. A estreia do Mais Querido no torneio da Fifa está marcada para quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México.

A delegação rubro-negra deixa o Brasil às 15h (de Brasília) e chegará ao Catar no início da tarde de domingo. O clube fretou um avião apenas com assentos executivos para acomodar as cerca de 100 pessoas que compõem a delegação, entre atletas, comissão técnica e funcionários. Diferentemente da Libertadores, não haverá voo separado para familiares, amigos, conselheiros ou integrantes da diretoria.

Por conta da distância, o avião fará uma parada para abastecimento em Acra, capital de Gana. O trajeto até a cidade africana dura aproximadamente sete horas, assim como o trecho até Doha. A previsão é de até 15 horas de voo e cerca de duas horas adicionais para reabastecimento.