Pilhado propõe aposta ousada para Vampeta após LDU x Flamengo

O Flamengo protagonizou um empate sem gols com a LDU, na última terça-feira (23), em Quito, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Após o resultado, o apresentador Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, propôs uma aposta ousada para o ex-jogador Vampeta.

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio "Jovem Pan", Pilhado comemorou o resultado da equipe de Filipe Luís na altitude. Em resposta, Vampeta debochou da postura do companheiro de trabalho. Foi então, que o apresentador cravou a classificação do Flamengo pas as oitavas de final da Libertadores e sugeriu uma aposta de R$ 2 mil.

- Você tá de deboche aí. Disse que o Flamengo nunca vai passar vexame no Maracanã e lembrou da derrota para o Central Córdoba. Já que você tá valente, vamos agora apostar R$ 2 mil que o Flamengo vai passar de fase? - propôs o apresentador.

- Sou por etapas. Quero primeiro ir para a Argentina. Desfrutar desse jogo contra o Central Córdoba, que aliás joga amanhã. Calma, fica sossegado, sou baiano não carioca - respondeu Vampeta.

Flamengo na Libertadores

Até o momento, a equipe do técnico Filipe Luís tem três jogos na competição continental, onde somou quatro pontos: uma vitória, uma derrota e um empate. Com este cenário, o clube rubro-negro se encontra na terceira colocação do Grupo D, fora da zona de classificação para as oitavas de final.

Vale destacar, que o Flamengo está a apenas um ponto do atual líder da chave, a LDU. Contudo, o Central Córdoba, segundo colocado do grupo, entra em campo nesta quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Deportivo Táchira. Em caso de vitória, o clube argentino assumiria a ponta da tabela e abriria três pontos na frente do time carioca.