Perfil do Fluminense faz série de provocações ao Vasco após vitória

O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1, neste sábado (24), no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o perfil do Tricolor nas redes sociais realizou uma série de provocações ao rival. O gesto viralizou de forma rápida na web.

As provocações começaram dentro de campo. Quando Rayan realizou o símbolo da letra C para os torcedores do Fluminense. O gesto aconteceu aos 18 minutos do primeiro tempo, durante a comemoração do gol de João Victor, que abriu o placar da partida na ocasião.

Posteriormente, a equipe do técnico Renato Gaúcho protagonizou uma vitória de virada. O atacante Vegetti, contra, e o lateral Guga marcaram os gols da vitória Tricolor. Após o triunfo, o perfil do Fluminense no Twitter, antigo "X", não poupou forças para provocar o rival. Veja abaixo:

Fluminense e Vasco no Brasileirão

Com o resultado no Maracanã, o Tricolor alcançou a quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o time treinado por Renato Gaúcho soma 17 pontos na competição. Por outro lado, o Vasco se manteve a apenas um ponto na frente do Grêmio, primeiro time da zona de rebaixamento.

Atualmente, o Cruzmaltino ocupa a 13ª colocação com 10 pontos somados. A posição pode mudar até o final da décima rodada. Tudo dependerá dos resultados das partidas de Fortaleza, Internacional, Vitória, Grêmio e Juventude.

