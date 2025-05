Atitude de jogador do Fluminense contra o Vasco repercute na web

Neste sábado (24), Fluminense x Vasco se enfrentaram no Maracanã pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico, que foi repleto de emoções, terminou com vitória do Tricolor das Laranjeiras por 2 a 1, com gols de João Victor, para o Vasco, e Vegetti contra e Guga, para o Fluminense.

No segundo tempo, o volante Hércules, que fazia ótima partida, foi substituído para a entrada de Paulo Baya, que ainda não caiu nas graças da torcida do Fluminense. Ao sair do campo, o técnico Renato Gaúcho tentou cumprimentar o jogador, que não quis.

O volante saiu de cabeça baixa e direto para o banco de reservas. Imediatamente os torcedores que estavam acompanhando a partida foram para as redes sociais. Veja abaixo a reação da web.

Veja reação da web após atitude de jogador do Fluminense contra o Vasco

Como foi o clássico

O início da partida foi de total domínio do Fluminense durante os primeiros 10 minutos. O Tricolor controlou a posse de bola, enquanto o Vasco sequer conseguia trocar passes.

Passada a pressão tricolor, o Vasco começou a se encontrar no jogo. No entanto, o Cruz-Maltino teve dificuldade na criação. O time comandado por Fernando Diniz sentiu falta do talento de Philippe Coutinho, que cumpriu suspensão.

Se com a bola no chão a situação estava complicada, a bola aérea, a melhor jogada do Vasco na temporada, foi a grande válvula de escape. Aos 23 minutos, Rayan arrancou pelo lado direito e sofreu falta. Na cobraça, Lucas Piton cobrou na cabeça de João Victor, que abriu o placar no Maracanã.

Rayan ainda teve mais duas boas chances para ampliar. Aos 31 minutos, o atacante arrancou e ficou cara a cara com Fábio e chutou em cima do goleiro. Aos 34 minutos, a cria do Vasco mandou um foguete de fora da área e acertou o travessão.

Depois dos dois lances com Rayan, O Vasco se desconcentrou, desligou e sofreu o empate. Aos 41 minutos, Guga cruzou pelo lado direito, e Lima cabeceou livre. Léo Jardim executou uma grande defesa, mas a bola foi no peito de Vegetti e entrou no gol.

O segundo tempo terminou da mesma forma que o primeiro: Fluminense gostando do jogo e o Vasco desligado. Por praticamente 15 minutos o panorama do clássico foi de volume de ataque tricolor contra a defesa cruz-maltina.

Aos 12 minutos, Jhon Arias aciona Everaldo. O atacante finaliza, e Léo Jardim busca no cantinho. Aos 13 minutos, Rayan arriscou de fora da área e foi a chance do Vasco que mais ofereceu perigo ao gol de Fábio. Aos 24 minutos, o colombiano ficou de frente com o goleiro cruz-maltino, que defendeu de peito.

O clássico estava se encaminhando para terminar empatado. Quem ri por último, ri melhor. Se por um lado, Rayan provocou os tricolores fazendo um "C" na comemoração, por outro, Guga acertou um chutaço de fora da área, aos 41 minutos, e marcou o gol da virada.