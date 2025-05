Gol contra de Vegetti em Fluminense x Vasco gera provocações e desabafos

O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, neste sábado (24), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto o único gol do Tricolor foi marcado por Vegetti. O tento contra do camisa 9 viralizou nas redes sociais e gerou provocações e desabafos das torcidas.

De um lado, os torcedores do Fluminense brincaram com o fato. Em publicações, diversos tricolores fizeram uma relação com German Cano, e zoaram o rival com a "possível" vontade do atacante de querer vestir o uniforme verde, branco e grená.

Do lado cruzmaltino, os tocedores lamentaram a infelicidade do camisa 9 no lance. O gol contra aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo, após uma bola alçada na área cruzmaltina, o meia Lima, do Fluminense, acertou um cabeceio a queima roupa de Léo Jardim, que no reflexo espalmou em direção de Vegetti. O argentino não teve tempo de desviar da trajetória da bola e o próprio toque a conduziu para o fundo da rede.

Fluminense x Vasco

A infelicidade de Vegetti deixou o placar empatado no Maracanã. Antes do gol contra do argentino, o Vasco havia marcado com João Victor, aos 18 minutos do primeiro tempo. As equipes foram para o intervalo com o placar em 1 a 1.

Na segunda etapa, o Fluminense teve mais iniciativa em campo. Por outro lado, o Vasco buscou jogar no contra-ataque. A estratégia tricolor foi mais eficaz. Aos 41 minutos da etapa complementar, Guga acertou um chute certeiro de fora da área para dar a vitória a equipe de Renato Gaúcho.

