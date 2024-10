Bola de Ouro: saiba quem é o único jornalista brasileiro a votar no prêmio

Bola de Ouro será entregue nesta segunda-feira (28) (Foto: FRANCK FIFE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A revista France Football elege nesta segunda-feira (28) o vencedor do prêmio Bola de Ouro, que tem o atacante Vini Jr, do Real Madrid, como um dos favoritos. O único jornalista brasileiro a votar na premiação é o narrador Cléber Machado, que revelou como surgiu o convite, em entrevista à CNN.

- A Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp) tinha um horário num campo de futebol atrás do shopping Center Norte, e a gente ia jogar bola lá de manhã. E entre quem jogava tinha um jornalista francês que trabalhava na Gazeta Esportiva e escrevia para a France Football. Ele me disse que estavam ampliando o colégio eleitoral do prêmio e perguntou se poderia me sugerir. Depois começaram a me enviar e-mail e desde então estou votando anualmente - explicou Cléber Machado.

Na última temporada, Cléber Machado montou o top-5 com: Messi, Haaland, Mbappé, Modric e Rodri. O craque argentino conquistou o prêmio pela oitava vez em 2023. O último brasileiro a levar o troféu para casa foi Kaká, em 2007, e a expectativa é para que Vini Jr encerre esse jejum.

Cléber Machado de saída do SBT

Contratado pelo SBT há cerca de um ano, Cléber Machado está de saída da emissora. O narrador vai atuar como principal voz da Record na transmissão do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. A emissora de Edir Macedo comprou os direitos de transmissão dos jogos dos clubes da Liga Forte União.

Cléber Machado foi um dos principais narradores da Globo durante décadas, mas acabou demitido da emissora em março de 2023. Dias depois da saída, narrou as finais do Paulistão do ano passado na Record. O locutor de 62 anos também comanda os jogos da Copa do Brasil na Amazon Prime Video.