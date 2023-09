Rodrygo tabelou com Neymar pela esquerda e cruzou para dentro da área, mas a bola tocou no braço de Jusino ao tentar um carrinho para afastar o perigo. Prontamente, os torcedores presentes no Mangueirão, em Belém, pediram pelo camisa 10 - que é o batedor oficial da Seleção. O atacante, contudo, cobrou sem força no canto direito de Viscarra, que defendeu sem sustos.