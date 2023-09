Em 2022, o zagueiro também recebeu uma convocação do então técnico da canarinho, Tite. Inclusive, a última convocação para amistosos antes da Copa do Mundo, em que o zagueiro recebeu uma chance de teste. Mas, no fim das contas, não apareceu na lista final, perdendo lugar para outro brasileiro que atua no futebol italiano, Bremer, que atua pela Juventus (ITA)