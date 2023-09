Neymar realizou o sonho do menino Gilberto Ferreira, de 14 anos, portador de uma doença rara, chamada epidermólise bolhosa. O garoto tinha como grande sonho conhecer o ídolo, que lhe encontrou nesta sexta-feira (8), antes do jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia, às 21h45, em Belém, no Pará.