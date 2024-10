Pênalti? PC Oliveira bate martelo em polêmica de Internacional x Flamengo

Paulo César de Oliveira analisou lance polêmico de Internacional x Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 22:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo entre Flamengo e Internacional contou com uma polêmica no segundo tempo, no Beira-Rio. Após a bola tocar no braço de Varela dentro da área, jogadores do Colorado reclamaram de um pênalti. Contudo, para Paulo César de Oliveira, o árbitro acertou ao não marcar infração.

- Eu falei que não foi pênalti, e o Paulo César de Oliveira concorda comigo. O PC afirmou que é um braço colado no corpo do Varela - disse a apresentadora Jéssica Cescon, durante o programa "Troca de Passes".

O lance ocorreu aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo ainda vencia por 1 a 0. Nas redes sociais, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon discordou de Paulo César de Oliveira, e afirmou que Davi de Oliveira Lacerda deveria ter marcado a penalidade para o Internacional.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo abriu o placar com Alcaraz, de pênalti, no primeiro tempo. Nos últimos minutos de jogo, Enner Valencia deixou tudo igual para o Internacional. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 55 pontos, na 4ª posição. O Colorado vem logo atrás, na 5ª colocação, com 53.