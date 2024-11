Torcedores detonam atuação de titular do Vasco contra o Inter: ‘Um perdido’

O primeiro tempo da partida entre Vasco e Internacional, pela 34ª rodada do Brasileirão, ficou marcado pela falta de oportunidades claras criadas pelos donos da casa em São Januário. Necessitado do resultado para seguir firma na briga por uma vaga na Libertadores 2025, o time do Gigante da Colina enfrentou dificuldades para agredir o gol defendido por Rochet e escutou reclamações da torcida. O chileno Pablo Galdames, opção de Rafael Paiva para o meio de campo, foi muito criticado nas redes sociais.

O atleta foi alvo por estar "sumido" na criação de oportunidades e pouco efetivo defensivamente. Confira reações!

Torcedores detonam atuação de titular do Vasco

Galdames em ação pelo Vasco contra o Internacional (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Vasco ainda sonha com uma vaga na fase preliminar da Libertadores. Para isso, o Cruz-Maltino precisa começar a caminhada vencendo o Internacional, às 20h desta quinta-feira (21), em São Januário. O clube da Colina Histórica é o décimo colocado no Brasileirão, com 43 pontos.

