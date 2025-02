Uma cena inusitada aconteceu no primeiro tempo do Gre-Nal 444, disputado na noite deste sábado (8), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O auxiliar técnico do Internacional, Roberto Ribas, foi expulso por reclamação acintosa contra a arbitragem aos 28 minutos, e por tabela o Inter se viu também sem o técnico Roger Machado, que foi obrigado pelo árbitro Rafael Klein a se retirar também.

Roger Machado não fora sequer advertido pelo árbitro no Gre-Nal, mas teve que deixar o campo porque é o que determina o Regulamento Geral de Competições (RGC) da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

De acordo com o parágrafo segundo do Artigo 65 do RGC, “nas competições coordenadas pela FGF tanto na categoria profissional quanto a não profissional o técnico principal da equipe será responsável direto pela equipe e pela conduta disciplinar dos integrantes de sua comissão técnica, tanto na casamata quanto na beira do gramado e, sendo constatada pelo árbitro da partida infração disciplinar passível de expulsão praticado por integrante da citada comissão técnica osdois profissionais (treinador e integrante da comissão técnica) serão retirados do reservado”.

O regulamento faz uma única ressalva: caso a expulsão seja do médico da equipe, e não houver outro profissional para exercer a função, ele poderá seguir no reservado. Nesse caso, o árbitro deverá registrar tudo em súmula.

Roger não queria sair após expulsão do auxiliar no Gre-Nal 444

Ao ser orientado a deixar o reservado junto com o auxiliar Roberto Ribas, o técnico do Inter, Roger Machado, inicialmente se recusou a deixar o campo. A partida ficou paralisada por cerca de dois minutos. Só depois disso o treinador deixou o campo.

Apesar de ser “expulso por tabela”, Roger Machado não está suspenso para a próxima rodada. Na quarta-feira (12), o Inter vai a Ijuí enfrentar o São Luiz pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho.