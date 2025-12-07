menu hamburguer
Gol perdido em Internacional x Bragantino chama atenção: 'Difícil'

Colorado vive momento delicado no Brasileirão

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
17:04
Jogadores de Internacional x Bragantino em ação pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
imagem cameraJogadores de Internacional x Bragantino em ação pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Os torcedores do Internacional foram à loucura com a bola na trave do meia Bruno Gomes, durante a primeira etapa da partida decisiva contra o Bragantino, neste domingo (7). Lutando contra o rebaixamento na última rodada do Brasileirão, apenas a vitória interessa à equipe Colorada.

Por volta dos 32 minutos da primeira etapa, o atacante Borré recebeu um cruzamento e ajeitou para Bruno Gomes, que acertou um bonito chute da entrada da área. A bola acabou explodindo na junção da trave com o travessão e repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Confira abaixo.

Para evitar o rebaixamento na última rodada do Brasileirão, o Internacional precisa vencer o Bragantino e torcer para uma combinação de resultados. No entanto, com os resultados de momento, o Internacional vai confirmando seu segundo rebaixamento na história.

Bruno Gomes em ação em Internacional x Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Bruno Gomes em ação em Internacional x Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

