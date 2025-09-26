Pênalti de jogador do Flamengo assusta torcedores: ‘Misericórdia’

O Flamengo eliminou o Estudiantes, na última quinta-feira (26), fora de casa, nos pênaltis, e assim, avançou para à semifinal da Libertadores. Durante as penalidades do confronto contra o clube argentino, a batida do zagueiro Léo Pereira chamou atenção dos torcedores nas redes sociais.

O camisa 4 foi o quarto jogador do Rubro-Negro a realizar a cobrança contra o goleiro Muslera. Ao finalizar, o zagueiro não se intimidou com o estádio lotado e pela pressão da importância do pênalti e cobrou no ângulo.

Nas redes sociais, os torcedores do clube carioca se mostraram surpresos com a qualidade da cobrança de Léo Pereira. Veja a repercussão abaixo:

Estudiantes x Flamengo

Texto por: Maurício Luz

O primeiro tempo duelo em La Plata evidenciou duas dinâmicas distintas. O Estudiantes começou pressionando alto e ocupando o campo ofensivo, enquanto o Flamengo teve dificuldades para sair jogando, acumulando erros no quarteto de ataque. A equipe de Filipe Luís, porém, conseguiu resistir à pressão inicial e, quando ficou mais tempo com a bola, passou a rodar o jogo em busca de espaços.

As melhores oportunidades do Rubro-Negro saíram dos pés de Saúl, em dois chutes de fora da área: um deles parou na trave de Muslera, outro saiu com perigo após uma fatiada. Pedro também teve chance dentro da área, mas finalizou em cima do goleiro argentino.

Quando parecia que o Flamengo tinha se ajustado e equilibrado as ações ofensivas, o Estudiantes encontrou o gol. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Benedetti apareceu livre e acertou um forte chute de perna esquerda, sem defesa para Rossi — questionado por parte da torcida em lance que pareceu defensável. O gol premiou a insistência argentina e acabou com a vantagem rubro-negra logo antes do intervalo.

Com o placar agregado empatado em 2 a 2, o Fla passou a controlar a posse de bola, com dificuldades de furar a defesa dos donos da casa. O Estudiantes, por sua vez, mudou a postura e passou a se fechar, mas assustava com cruzamentos e saídas em velocidade, apesar de também não construir grandes oportunidades.

As substituições de Filipe Luís contribuíram para mudar a dinâmica do Flamengo no jogo. Pedro e Plata deixaram o campo para as entradas de Bruno Henrique e Luiz Araújo, que deram maior velocidade na frente e pressão na saída de bola argentina para sufocar o adversário. Carrascal, que substituiu Arrascaeta, fez boas associações com Samuel Lino nos lances de maior perigo da equipe carioca.

Os mandantes chegaram a balançar em saída rápida, mas desta vez Benedetti estava bem impedido, e o gol foi anulado. Apesar dos esforços rubro-negros, o Estudiantes segurou a vantagem mínima e levou o jogo par aos pênaltis.

Nas penalidades, o vilão se tornou herói. Se Rossi foi criticado por falha no gol do Estudiantes no tempo regulamentar, ele decidiu a classificação rubro-negra. O argentino fez valer a "lei do ex", defendeu duas crobranças e classificou o Flamengo às semifinais da Libertadores.