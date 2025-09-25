menu hamburguer
Fora de Campo

Falha de Rossi em Flamengo x Estudiantes revolta torcedores: ‘Não pode’

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
22:40
Rossi-flamengo
imagem cameraRossi, goleiro do Flamengo, foi alvo de críticas após falha contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
O Flamengo saiu atrás do placar no confronto contra o Estudiantes, desta quinta-feira (25), na Argentina, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O gol aconteceu na reta final do primeiro tempo e teve como vilão o goleiro Rossi, que protagonizou uma falha no arremate.

O cronômetro marcava 47 minutos, quando Gastón Benedetti recebeu um lançamente nas costas da defesa rubro-negra pela ponta esquerda. Sem pensar duas vezes, o meia finalizou de primeira no canto do goleiro do Flamengo, que não conseguiu realizar a defesa.

Nas redes sociais, a grande maioria da torcida do clube carioca não perdoou Rossi. Diversos torcedores se manifestaram e apontaram uma falha na ação do número 1 no lance. Veja a repercussão abaixo:

