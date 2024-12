Os torcedores do Botafogo receberam uma notícia não muito desejada neste Natal: Gatito Fernández deixa o clube e parte em direção ao Paraguai. Com o fim de contrato do goleiro se aproximando, era de interesse do Glorioso renovar, mas as partes parecem não ter chegado em um acordo. No Botafogo desde 2017, Gatito retorna ao Cerro Porteño e deixa uma legião de fãs tristes com sua saída. Veja as reações dos internautas abaixo.

A era Gatito no Botafogo

Iniciando sua carreira profissional no Cerro Porteño em 2009, Fernández passou pelo futebol brasileiro, atuando pelo Vitória e pelo Figueirense antes de se juntar ao Botafogo em 2017.

Gatito, prestes a completar 37 anos, destacou-se no Botafogo, onde se tornou o jogador estrangeiro com o maior número de partidas pelo clube, ultrapassando 200 jogos. Sua trajetória inclui vitórias na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro deste ano, além do Campeonato Carioca em 2018 e a Série B em 2021.

