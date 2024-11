Pedrinho enfrenta crise na presidência do Vasco (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 13:33 • Rio de Janeiro (RJ)

O presidente Pedrinho, do Vasco, tem vivido momentos conturbados com os torcedores vascaínos. Euriquinho, como é conhecido o filho de Eurico Miranda, presidente mais emblemático da história do Cruz-Maltino, criticou a gestão de Pedrinho, mas apontou uma solução para conter as rusgas entre ídolo e torcida.

➡️ Em nove jogos, Vasco tem aproveitamento de quem briga contra rebaixamento

Falas de Euriquinho

- O grande problema é que o Pedrinho está fazendo algo que hoje, com o advento das redes sociais, é impossível: assumir toda a responsabilidade do Vasco. Aquilo que o Eurico fazia de puxar toda a responsabilidade para si, não dá mais hoje, é impossível. Ninguém resiste a isso, a pressão é muito grande, não tem saúde para aguentar. Daqui a pouco o Pedrinho cai doente, pode esperar - falou, em entrevista à "BTB Sports".

- Aí ele vai para rede social, briga, bloqueia torcedor... porque o acesso que as pessoas têm a ele é muito grande, então quando se é a figura responsável por tudo, fica impossível lidar - completou.

Eurico Miranda e seu filho trabalharam na política do Vasco (Foto: Reprodução)

- Para o Pedrinho resolver o problema dele, tem que colocar todas as pessoas do clube sentadas ao lado dele na coletiva e apontar os responsáveis por cada coisa. Não dá para ele se colocar como o rosto responsável pela briga com a 777, mediação, departamento de futebol, questão física dos jogadores, contratação de atletas... O clube é um grupo. Como o torcedor não conhece quem são essas pessoas, toda a cobrança vai sobrar para o Pedrinho. Se o Pedrinho continuar carregando a responsabilidade do jeito que está, ele não chega no final. Está tudo nas costas do Pedrinho, o Vasco vai destruir mais um ídolo - finalizou.

➡️ ‘Olhos não mentem’: Indiretas de Vegetti deixam torcida do Vasco na bronca

Pedrinho x Torcedores do Vasco na web

Várias discussões virtuais têm acontecido diariamente entre o dirigente e torcedores do clube. A maior queixa da torcida é a conduta de Pedrinho em lidar com críticas, bloqueando diversos vascaínos em suas redes sociais.