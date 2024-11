Pedro Certezas viaja para final da Libertadores de motorhome; veja imagens

Torcedor assumido do Botafogo, o influenciador Pedro Certezas iniciou no último domingo (24) uma jornada para acompanhar de perto a decisão da Libertadores de 2024. Junto com três amigos, ele irá viajar do Rio de Janeiro até Buenos Aires, local da decisão, de motorhome. O Alvinegro decide o título contra o Atlético-MG no próximo domingo, às 17h, no Estádio Monumental de Núñez.

Em um vídeo postado nas redes sociais, Pedro Certezas compartilhou com seus seguidores as primeiras horas da viagem. No registro, ele mostrou bastidores do trajeto, perrengues e momentos engraçados da aventura ao lado dos amigos. Calor e problemas com o motorhome marcara o primeiro dia da viagem.

A primeira parada do grupo foi na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. A região é conhecida por ter um dos pordos sol mais bonitos do Brasil. Contudo, Pedro Certezas não conseguiu chegar a tempo de comtemplar o momento. Ainda faltam cerca de 10 horas para a chegada da caravana a Buenos Aires. Veja o vídeo abaixo:

Botafogo x Atlético-MG

A final da Libertadores acontece no próximo domingo (30), às 17h30, no Estádio Monumental de Núñez. Ou seja, Pedro Certezas ainda tem mais seis dias para chegar na Argentina antes de decisão. O Botafogo disputa a final contra o Atlético-MG.