Pedro Certezas revela ansiedade com chances de títulos do Botafogo: ‘Estou apavorado’

O influenciador Pedro Certezas revelou nas redes sociais, na última terça-feira (19) estar sofrendo de ansiedade com as chances de títulos do Botafogo na atual temporada. O Alvinegro busca na reta final do ano as conquistas inédita da Libertadores e o terceiro título do Campeonato Brasileiro.

Em desabafo, o torcedor fanático do Botafogo declarou não estar conseguindo dormir durante a noite. De acordo com ele, o principal motivo seria a proximidade dos momentos decisivos da temporada do clube carioca. Certezas ainda destacou a Data Fifa como fator que pontecializou o sentimento de angústia.

- Essa noite foi mais uma que não consegui dormir direito por conta do Botafogo. Essa Data Fifa, especificamente, está acabando com a minha cabeça. O bagulho está infinito, não acaba isso. Aí eu fico pensando em quantos dias faltam para a final da Libertadores e quantos faltam para o Brasileiro. Isso está fu#$##% a minha cabeça. Fui dormir ontem mais uma vez depois das 3 horas da manhã. Sem consegui nada de algo que pareça de um sono saudável - relatou o influenciador.

Além disso, Pedro Certezas analisou os próximos dias como os mais importantes da história do Botafogo. O clube busca na reta final de novembro o título inédito da Libertadores e o tricampeonato do Brasileiro.

- Enfim, só compartilhando minha angústia nesta reta final de temporada. Inacreditável, não sei se tem outros botafoguenses assim, mas se tiver, saibam que vocês não estão sozinhos… Os próximos dias serão os mais importantes da nossa história, e isso me deixa apavorado - concluiu.

Reta final da temporada do Botafogo

Conforme previsto pelo influenciador, o Botafogo terá uma sequência de jogos chaves para alcançar o sucesso na temporada. A equipe lidera o Brasileiro, há quatro pontos do vice-líder Palmeiras. As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, em confronto que pode definir o título do campeonato nacional.

Além disso, no dia 30, apenas quatro dias após o confronto derradeiro contra o alviverde paulista, o Botafogo decide o título da Libertadores. Nesta competição, o alvinegro enfrenta o Atlético-MG na final, às 17h (de Brasília) no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.