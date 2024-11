Jogo do Botafogo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Botafogo encara o Atlético Mineiro pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Glorioso venceu o rival desta quarta-feira pelo placar de 3 a 0. A partida terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do serviço de Pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere ➡️ Clique para assistir no SporTV

Botafogo e Atlético-MG fazem final antecipada da Libertadores nesta quarta; confira as informações do jogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo chega para o jogo de hoje após ter empatado o seu último confronto pelo Campeonato Brasileiro, em 0 a 0, contra o Cuiabá. Nas últimas cinco partidas da equipe, são três vitórias e dois empates. O Glorioso é o líder da competição, com 68 pontos somados em 33 partidas, com quatro de vantagem para o Palmeiras.

Já o Atlético-MG vem para esta partida precisando se reestabelecer, para ganhar moral para a final da Libertadores. No seu último jogo, a equipe empatou com o Flamengo em 0 a 0. Nos últimos cinco confrontos do Galo no Brasileiro, são três empates e duas derrotas, o que fez o clube se firmar na décima posição, com 43 pontos. A última vitória da equipe foi na 27ª rodada, quando venceu o RB Bragantino.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Atlético-MG x Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Botafogo

Brasileirão Série A - 34ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro, 21h30

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

⚽Escalações prováveis de Atlético-MG e Botafogo

Atlético-MG

Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Paulinho, Deyverson, Hulk - Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques: Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas (Convocados por suas seleções); Guilherme Arana e Cadu (Lesionados).

Botafogo

John; Vitinho, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Eduardo; Jeffinho, Júnior Santos, Tiquinho Soares - Técnico: Artur Jorge.

Desfalques: Igor Jesus, Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Gatito Fernández (Convocados por suas seleções).