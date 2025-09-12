Pedro Certezas rasga o verbo após eliminação do Botafogo: ‘Não pode’

O Botafogo caiu nas quartas de final da Copa do Brasil. O revés aconteceu diante do Vasco, nos pênaltis, na última quinta-feira (11), dentro do Estádio Nilton Santos. Após o resultado, o influenciador Pedro Certezas rasgou o verbo com a direção do Glorioso em uma publicação nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O principal alvo do comunicador foi o empresário John Textor, dono da SAF do clube. Além dele, o técnico Davide Ancelotti também foi criticado pelo influenciador. A queda do italiano na Copa do Brasil foi a segunda na temporada, após o revés contra o LDU, na Copa Libertadores.

- Nada mais do que o resultado óbvio do planejamento de John Textor pro ano de 2025. Sentou em cima dos títulos do Brasileirão e Libertadores de 2024, brincou de dono de clube, tratou esse ano como se fosse um passatempo e teve o resultado lógico. O atual campeão do Brasil e da América resolveu escolher um técnico que nunca foi técnico no ano seguinte às conquistas - iniciou o influenciador, antes de completar.

continua após a publicidade

- E achou que tava tudo bem, tudo com um raciocínio profissional. Davide Ancelotti não passa impune. Com o elenco que tem nas mãos não pode ser eliminado para dois times que tem menos material humano (e que, ambos, mereceram a vitória!!!) e tratar com normalidade. Agora é correr contra o tempo pra conseguir uma vaga no G6 e pegar uma vaga na Libertadores E (!!!) na Copa do Brasil - concluiu.

Como foi Botafogo x Vasco?

Texto por: Leonardo Bessa e Pedro Cobalea Neves

O Glorioso, empurrado por sua torcida, começou como se queria: ocupando o campo de ataque, acionando Jeffinho e Joaquín Correa pela esquerda, mas esbarrando no último passe. O Cruz-Maltino, retraído, pouco criava, até que Philippe Coutinho resolveu mudar a paisagem. De uma falta distante, o camisa 10 obrigou Neto a espalmar para o meio da área; Nuno, atento, testou para o fundo da rede e fez explodir o setor vascaíno. O gol não alterou a dinâmica: os alvinegros seguiam com a bola, os cruz-maltinos com as tentativas esparsas. Quando Tuco Correa foi derrubado por Léo Jardim, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima apontou a marca fatal. Alex Telles converteu e deixou tudo igual.

continua após a publicidade

O segundo tempo foi todo do Botafogo, com uma pressão constante que deixava o Vasco encurralado. Coutinho ainda conseguiu arrancar alguns aplausos com jogadas isoladas: um chute que passou bem perto da trave e uma chance perdida na marca do pênalti. Mas, na verdade, o tempo parecia estar contra os visitantes, que se arrastavam em busca de um pouco de fôlego. Substituído por estar exausto, o camisa 10 deixou o campo e, com ele, parecia que a esperança cruz-maltina de resolver a partida no tempo normal também se foi. O Nilton Santos fervia, a torcida pedia mais intensidade, mas o placar insistia em não mudar.

Vieram os pênaltis, esse território onde nervos pesam mais que pernas. Logo na primeira cobrança do Botafogo, Léo Jardim defendeu o chute de Alex Telles, mudando o enredo. Do outro lado, Robert Renan, recém-chegado, carregava em seus ombros um fantasma: aquele pênalti batido de cavadinha e perdido pelo Internacional contra o Juventude em 2024. No entanto, o destino lhe ofereceu redenção. Com firmeza, bateu o quinto e carimbou a classificação do Vasco. Enquanto os jogadores vascaínos corriam para celebrar, a torcida do Botafogo, inconformada, vaiava o próprio time. O clássico terminou em festa para uns e frustração para outros — mas, sobretudo, reafirmou a mística de que, em Copas, o Gigante sempre encontra um jeito de seguir em frente.