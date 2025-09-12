O Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil diante do Vasco nesta quinta-feira (11), no estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1, com derrota por 5 a 3 nos pênaltis, o técnico Davide Ancelotti justificou a não-utilização de Álvaro Montoro e Danilo na partida e analisou as opções táticas durante o duelo.

— Taticamente, na primeira etapa não tivemos muita organização com bola. Acho que na segunda etapa melhorou. A gente procurava fazer uma saída com três, mas perdemos um pouco as distâncias entre os três e não tivemos uma boa pressão pós perda, que na segunda etapa sim tivemos, porque jogamos muito no campo adversário até os últimos dez minutos, porque nos últimos dez minutos a gente baixou um pouco o ritmo, porque gastamos muita energia recuperando a bola muito alto em todo o jogo. A ideia era jogar assim, quatro, dois, três, um sem bola, e uma saída de três com teles com bola — analisou o treinador.

— Savarino chegou ao hotel às 5h da manhã, sem treinar. Vitinho não treinou mais, e também porque tenho absoluta confiança em Ponte e Correa, que fizeram uma boa partida. Essas duas coisas precisam ser combinadas; não consigo separá-las. O Álvaro (Montoro) está com um problema gastrointestinal, vomitando hoje; ele não tinha energia para jogar. O Danilo também tem um problema físico, porque teve um problema na sexta-feira, depois não treinou até ontem. Era risco demais jogar hoje para ele — completou.

Davide falou em "decepção" por não conseguir a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Ele acredita que o Glorioso foi melhor nesta quinta-feira, mas não aproveitou a oportunidade.

— Sensação de muita decepção. Todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo. Então, agora é um momento de grande decepção para a gente. Tivemos dois jogos muito equilibrados. Hoje acho que fomos um pouco melhores que no jogo contra eles fora de casa. Mas o mata-mata é assim. Um episódio pode decidir a eliminatória, a gente tinha que ganhar o jogo hoje. Por isso temos muita decepção — afirmou.

O italiano diz, ainda, que a única forma de recuperar a confiança da torcida é voltar a jogar bem. Na quinta colocação do Brasileirão, o Botafogo ainda busca vaga na Libertadores e na Copa do Brasil do próximo ano.

— A gente tem que mostrar um bom jogo. Tem um objetivo claro agora, que é assegurar a Libertadores a Copa do Brasil pelo próximo ano. O torcedor vai voltar a acreditar nesse time, se o time joga melhor, se o time joga bem. E temos que ir jogo a jogo agora, recuperar um pouco dessa confiança, que hoje foi um golpe duro para a gente. Seguir trabalhando, seguir melhorando o nosso jogo e não pensar muito longe. Pensar jogo a jogo e fazer bem na competição que temos, que é o Campeonato Brasileiro agora. Acho que no primeiro jogo, hoje não tenho muito o que falar, porque acho que jogamos um bom jogo, dominamos o jogo. No primeiro jogo não jogamos bem. Jogamos sem coragem, não mantemos a bola. Hoje recuperamos a bola mais perto da nossa baliza e hoje jogamos um futebol melhor, mas não foi suficiente.

